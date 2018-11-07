В бассейне под Москвой едва не утонула пятилетняя девочка

Пятилетняя девочка оказалась в бассейне для взрослых в спа-комплексе в Серпуховском районе Московской области. Не умеющего плавать ребенка достали из воды с признаками утопления и доставили в больницу, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
По версии следствия, сотрудники спа-центра пренебрегли мерами безопасности. Возбуждено уголовное дело.
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