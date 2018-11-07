В Воронеже бывшей узнице концлагеря отрезали здоровую ногу

"Голые" фото Цымбалюк-Романовской Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
Аморальный Малахов выставил напоказ резвящуюся в постели жену
партнеры
Среда 7 ноября
Лента новостей
16:19
Госдума держит на контроле развитие системы образования
16:18
Россия и Узбекистан вышли на новый уровень сотрудничества
16:12
Стильная жена-старушка затмила унылого Макрона
16:03
Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов
15:34
Михалков раскрыл грязные тайны церковника Порошенко
15:16
Бузова взяла в оборот попавшего в "Дом-2" Маликова
15:06
Российский вратарь отбил шайбу головой в матче НХЛ (видео)
14:43
Россия выставила Украине счет за Крым
14:31
В Думе широко обсудят проблемы профессионального образования
14:30
"Сексуальные проблемы": Водонаева распекла 69-летнего Градского
14:27
На российском сегменте МКС произошла поломка
14:19
В поджоге храма в Москве заподозрили активистов
14:12
После страшной болезни изменившаяся дочь Андрея Кончаловского вышла в свет
13:55
Совет Федерации одобрил закон об отказе парламентариев от пенсионных надбавок
13:52
"Просто удовольствие": Лолита о трех днях с Малаховым
13:40
Порошенко утвердил специальный закон против россиян
13:34
Убегавший от дьявола водитель устроил массовое ДТП в Новосибирске
13:26
"Единая Россия" займется профессиональным ростом граждан
13:09
Обезображенный DJ Smash сделал заявление
12:38
Обкуренная Волочкова вечерами нюхает грязные носки любовника
12:34
В аварии в Удмуртии пострадал двухлетний ребенок
12:29
В Петербурге внедорожник насмерть сбил женщину на светофоре
12:22
Попавший под санкции банк "Агросоюз" лишили лицензии
12:17
Итальянская чемпионка повторила стриптиз Туктамышевой на льду
12:11
"Вам не завидуют, вас презирают": Гагариной влепили пощечину
12:01
"Я не думала, что она всплывет": Цымбалюк-Романовская в ужасе от фривольной фотосессии
11:29
Рудковская в коротком платье спрятала живот
11:27
Украинку Повалий благословили в Кремле иконой
11:26
Меньшова показала секретное фото
11:02
Маленькие дети Пугачевой объявили об отъезде
10:28
Должников по ЖКХ отдают на растерзание коллекторам
10:18
Раскрыто секретное оружие Питта против грязных интриг Джоли
10:09
Сделано заявление о выходе Польши из Евросоюза
10:03
В Кузбассе предпринимателя застрелили в подъезде собственного дома
09:49
Российские войска химической защиты взяли под контроль сирийский Идлиб
09:44
Два московских банка лишились лицензий
09:41
Олимпийцам помогут пивовары
09:35
Пропавший Скрипаль исподтишка бьет по России
09:32
В Тюмени заживо сгорели десять лошадей
09:08
Сраженная наповал Зудина разрыдалась на телешоу
09:05
Пьяная мать с тремя детьми протаранила заправку
08:53
Мамаев обрек семью на страдания
08:24
Задержанный в Монако российский миллиардер связан с Трампом
08:00
Главред "Эха Москвы" перенес операцию
22:51
Нюша показала фото новорожденной дочки
22:03
Умер актер из "Воров в законе" и "Пиратов ХХ века"
21:57
Публичная порка Трампа обернется ударом по России
21:49
Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
21:45
Онколог наорал на родных Караченцова
21:40
Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
21:16
Участник "Дома-2" избил любовницу во время секса
21:12
Пенсионерка отдала мошеннику 1,4 млн рублей
20:54
Работает без воды: В США создан уникальный унитаз
20:49
Скончалась звезда сериала "Интерны"
20:34
Джигурда ошарашил заявлением о беременности Анисиной
20:26
"Агент Кремля" Тимошенко врезала террористу Порошенко
20:09
Пьяница избил младенца и оставил умирать на улице
19:53
Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
19:50
В Волгограде освободившийся зэк напал с пистолетом на прохожую
18:53
Звезда "Дома-2" похвасталась новой квартирой
18:51
Ольга Романовская раскрыла секрет идеальной фигуры
18:39
Выходка собутыльника окончательно добила опустившегося Порошенко
18:33
Россиянка выпала из поезда и умерла
18:25
Звезда "Отчаянных домохозяек" довела до тошноты дряблым телом
18:02
"Богатая вдова": Степаненко ждет скорой смерти Петросяна
18:02
В Казани водителя автобуса поймали пьяным
17:59
Лавров потребовал от Лондона предъявить отравленных Скрипалей
17:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 ноября 2018 года
17:43
Валерия показала взрослого красавца-сына
17:06
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа обвинили в изнасиловании
17:02
Собутыльница оскорбила отвернувшуюся от стакана Волочкову
16:48
Из уральской больницы эвакуировали 70 человек
16:39
Новый тоннель на Варшавке откроют в течение месяца
16:33
Cобчак после изгнания бесов разразилась матом
16:30
Обманутая Максакова капитулировала перед молодым мужем
16:21
Студентка украла у подруги шубу и заложила в ломбард
16:11
Автоледи протаранила автобус и покалечила двоих детей
15:57
Резко похудевшая Стриженова оказалась в клинике
15:52
"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
15:49
При опрокидывании лодок во время регаты в Геленджике пострадали пять человек
15:40
Детей защитят от несанкционированных митингов
15:31
Макрон подло сорвал встречу Путина и Трампа
15:28
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео
15:22
Как правильно полоскать горло
15:11
Навка подтолкнула подругу в объятия любовника
14:50
Делягин признал подлинными документы о нарушениях ЦБ в деле "Югры"
14:43
"Его уже не будет": Муцениеце оборвали телефон из-за Прилучного
14:41
Дума упростила получение субсидий на оплату ЖКУ
14:08
Хитрый Лукашенко снова отвернулся от России
14:03
В ДТП с фурой в Ижевске пострадали дети
13:53
"Королева осени": Утяшева восхитила поклонников красивыми ногами
13:33
"Единая Россия" прислушается к регионам
13:30
Мазохистка-распутница рвется в "Дом-2" к своему господину
13:25
В Москве пытались застрелить миллионера из списка Forbes
13:19
"Я стала чеченкой": сенсационное признание Анастасии Волочковой
13:12
В Израиле нашли признак скорого конца света (видео)
13:01
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
12:58
Стильная Захарова поставила на место модных критиков
12:53
Введен режим ЧС: в жилом доме произошел взрыв
12:39
В Австралии акула убила дайвера
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Секс так и рвется": изменившаяся Виталина сразила наповал
Унижающему россиян перед украинцами Ефремову готовят безжалостное наказание
"Беспорядочный секс": Шепелев в странной позе раскрыл секрет здорового тела
Шокированная Кравец: Калашникова сделала мне приворот на смерть
Малахов обнародовал интимные фото Цымбалюк-Романовской
Иссохший Меньшиков ухватился за цветущую Пугачеву
Регионы

В Воронеже бывшей узнице концлагеря отрезали здоровую ногу

прочитано 556 раз

В клинической больнице №3 в Воронеже идет проверка по факту проведения операции по ампутации ноги 89-летней бывшей узнице концлагеря Марии Дроновой, передает телеканал "Царьград". Из-за облитерирующего эндартериита у женщины началась гангрена на правой стопе. Некроз угрожал жизни женщины, и семья уговорила ее на ампутацию.

Операцию решили провести в экстренном порядке 4 ноября. Когда родные пришли навестить пенсионерку, они увидели, что у нее отняли не правую стопу, а левую ногу до середины бедра. Врачи заявили, что гангреной были поражены обе ноги. Мария Дронова и ее близкие утверждают, что левая нога была абсолютно здорова.

По данным местных СМИ, направление из поликлиники, где было описано состояние пациентки, из ее истории болезни попросту исчезло. Записи первичного осмотра были изменены.

Пока полиция пытается разобраться в произошедшем, Мария Дронова готовится к новой операции. Гангрена на правой ступне никуда не делась и продолжает угрожать жизни бывшей узницы концлагеря.

7 ноября 2018, 13:28

комментарии

Политика

Сделано заявление о выходе Польши из Евросоюза
Пропавший Скрипаль исподтишка бьет по России
Публичная порка Трампа обернется ударом по России
"Агент Кремля" Тимошенко врезала террористу Порошенко

Шоу-бизнес

"Наташа, прости": Малахов в командировке ласкал молодого котика
Оставивший семью Галкин опростоволосился в Америке
Бузова взяла в оборот попавшего в "Дом-2" Маликова
Браку конец: Гогена Солнцева лишают старушки-жены

Проишествия

Российского миллиардера взяли под стражу в Монако
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

Новый сезон сериала "Ольга" взбесил народ
"Мосфильм" приготовил незабываемый новогодний подарок детям
Монеточка написала песню к фильму ужасов
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
Спорт

Мамаев обрек семью на страдания

Жена рассказала о том, как родные переживают обвинения спортсмена
Шоу-бизнес

Раскрыто секретное оружие Питта против грязных интриг Джоли

Голливудские актеры никак не могут развестись
Шоу-бизнес

Обкуренная Волочкова вечерами нюхает грязные носки любовника

Балерина рассказала о маленьких радостях

Шоу-бизнес

Меньшова показала секретное фото

Фотографии она разместила в своем Instagram

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Рудковская в коротком платье спрятала живот
Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером
50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку
Сексуальная "барби-модель" довела россиян до экстаза

Спорт

Итальянская чемпионка повторила стриптиз Туктамышевой на льду
Мамаев обрек семью на страдания
Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА

Регионы

Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru