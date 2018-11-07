Жительница Калуги утопила младенца сразу после родов

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве собственного новорожденного сына. По версии следствия, женщина родила в ванне и удерживала ребенка под водой до тех пор, пока он не умер, передает телеканал "360". После этого она положила тело в таз, накрыла полотенцем и спрятала в сарае. Женщина свою вину признала.