Агрессивный енот напал на молодую сотрудницу зоопарка

В отношении контактного зоопарка "Наша ферма" в торговом центре "РИО" в Нижнем Новгороде возбуждено административное дело, сообщает портал newsnn.ru. Причиной стал несчастный случай с 19-летней сотрудницей заведения.

Девушка вошла в клетку к еноту, чтобы налить воды. Агрессивное животное перегородило ей выход и начало рычать. По совету более опытных коллег сотрудница несколько раз ударила енота по морде.

Вопреки ожиданиям это усилило его агрессию: хищник набросился на девушку и несколько раз укусил. Теперь работодателю придется создать программу по вводному инструктажу, написать новую инструкцию по охране труда, а впредь – проводить стажировки.