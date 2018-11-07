Жительница Татарстана обиделась и убила пьяную мать

В Татарстане 21-летняя девушка жестоко убила мать. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в ее доме, передает inkazan.ru.



По данным следователей, жительница Татарстана отказалась от малышки сразу после ее рождения, девочка воспитывалась в детдоме. Через несколько лет они снова стали жить вместе, при этом дочь часто не ночевала дома, чем вызывала недовольство женщины.

Трагедия разыгралась, когда мать в состоянии алкогольного опьянения обвиняла наследницу в аморальном поведении. Девушка не вынесла упреков и схватилась за нож.



