Под Петербургом нашли раздетый обглоданный труп пенсионерки

Вечером 7 ноября в лесу в 700 метрах от заправки около садового товарищества "Огородники" во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело 80-летней женщины, передает FlashNord. Труп был обглодан животными и уже начал разлагаться. По мнению специалистов, смерть наступила пять дней назад.

Женщина была одета в куртку и темно-синий свитер. Штаны и нижнее белье у нее отсутствовали. На лице и шее погибшей зафиксированы кровоподтеки. Причину смерти пенсионерки устанавливают в морге.