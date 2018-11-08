В Хабаровске коллекторы сделали порно с дочерью должника

После того как житель Хабаровска взял кредит в микрофинансовой организации и не смог его отдать, его долг был передан коллекторам. Они начали с угроз, а когда это не подействовало, сменили тактику. В социальных сетях они опубликовали коллаж порнографического содержания, на котором были изображены члены семьи мужчины, среди которых – его несовершеннолетняя дочь, передает Ura.ru. Региональное управление Следственного комитета уже проводит проверку по факту произошедшего.
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