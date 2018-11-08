Молодая россиянка зарубила бывшего мужа и расчленила тело болгаркой

В Татарстане 32-летнюю женщину обвиняют в убийстве бывшего мужа. Трагедия разыгралась в селе Старое Сляково Агрызского района, передает inkazan.ru.

Как установили следователи, женщина пришла в дом экс-супругу, когда тот спал. Гостья дважды ударила хозяина топором по шее. Затем сбросила тело в подпол и расчленила при помощи топора и болгарки.

Спустя время родители мужчины написали заявление в полицию о пропаже. Тогда женщина втайне приехала на место убийства и перезахоронила труп на территории подворья. Однако останки обнаружили полицейские.