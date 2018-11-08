Мошенники выманили у россиянки 1,2 миллиона рублей

Жительницу Лабытнанги обманули на 1,2 миллиона рублей. Женщина хотела купить однокомнатную квартиру, а осталась ни с чем.

Как пишет nashgorod.ru, потерпевшая увидела в Сети информацию о продаже жилья, позвонив по указанному номеру, женщина договорилась о сделке и перевела деньги неизвестным. Спустя время покупательница поехала осмотреть квартиру, но ей открыла хозяйка жилплощади, которая заявила, что ничего не продавала. Теперь лжепродавцом разыскивают правоохранители.