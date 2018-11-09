Беременная девушка пострадала в ДТП с автобусом

Вечером 8 ноября на трассе в Волгоградской области ехавший по маршруту Елань – Камышин автобус вылетел в кювет, передает телеканал "360". По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время поворота.
В салоне находились 12 человек. В больницу были доставлены женщина 1964 года рождения с переломом лучевой кости и беременная 21-летняя девушка. У последней диагностировали прекращение развития плода.
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