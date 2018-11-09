На границе с Норвегией нашли 71 минометный снаряд

В районе озера Чапр в 22 километрах от населенного пункта Титовка рядом с российско-норвежской границей в Печенгском районе Мурманской области пограничники нашли 71 минометный снаряд времен Великой Отечественной войны немецкого производства калибра 81 миллиметр, передает FlashNord. Согласно оценкам экспертов, общая масса взрывчатого вещества в минах составляет 37 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Боеприпасы могли стать добычей черных копателей или участников подпольного рынка оружия. Они были уничтожены на месте.
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