На Урале торговый центр залило кипятком

В торговом центре "Мегаполис" в Екатеринбурге прошла эвакуация из-за прорыва трубы с горячей водой, передает Ura.ru. Очевидцы рассказали, что поломка случилась на четвертом этаже здания, где расположен ресторанный дворик. Информации о пострадавших не поступало. Судя по опубликованному в Сети видео, кипяток льется прямо с потолка.
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