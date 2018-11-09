В Башкирии приговорили чиновника-"решалу"

Замглавы одного из районов Башкирии решил подзаработать узнав, что некая компания планирует получить субсидию на развитие в размере двух миллионов рублей. Чиновник пообещал руководству предприятия за "откат" в 10% посодействовать в решении вопроса, передает mkset.ru.
Однако аферу раскрыли. Чиновника приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.
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