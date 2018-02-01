Обвиненный в педофилии дирижер женился на своей жертве

В Кировском суде Санкт-Петербурга 31 января состоялось очередное заседание по делу о совращении несовершеннолетней флейтистки взрослым дирижером. В истории о растлении 15-летней ученицы произошел счастливый поворот.

Маэстро ушел от жены и, как обещал, зарегистрировал брак с юной возлюбленной. Эксперты считают, что это позволит музыканту избежать уголовной ответственности.

По словам отца девушки, как только началось судебное заседание, защита дирижера представила свидетельство о его браке с бывшей ученицей. Новоиспеченный тесть отметил, что заявление в ЗАГС пара подала 9 или 10 января, а уже 23-го получила документ. "Обычно такие заявления в течение месяца рассматриваются, следовательно, здесь был ускоренный порядок", – приводит его слова Life.ru.

Такого поворота родители девушки и опасались. Статья, по которой судят дирижера, позволяет избежать уголовной ответственности, если обвиняемый женится на потерпевшей.

В суде молодая жена сообщила, что в отношения с маэстро вступила в 15-летнем возрасте, отметив, что они были основаны на взаимных чувствах. Девушка заверила, что музыкант сделал предложение в январе 2017-го, а когда ей исполнилось 18, подтвердил серьезность своих намерений.

Отец флейтистки подчеркнул: судья спросил, почему дирижер не сделал предложение, когда она, будучи 16-летней, забеременела. Девушка ничего не ответила. По словам экспертов, загс не нарушил Семейный кодекс, зарегистрировав брак преподавателя с бывшей ученицей по ускоренной процедуре.