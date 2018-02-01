Россиян спасли от теракта в день выборов

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" готовили теракт в Нижнем Новгороде. Взрыв собирались произвести в день выборов президента, передает НСН.
Планам террористов помешала ФСБ. В ходе спецоперации был нейтрализован боевик. "Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России", – сообщил Центр общественных связей при ведомстве.
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