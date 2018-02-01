Школьница принимала ванну со смартфоном и умерла

Трагично оборвалась жизнь 12-летней девочки из деревни Большое Грызлово Серпуховского района Московской области. Инцидент произошел 31 января в 20:30.

По данным правоохранительных органов, школьница пошла в ванну, взяв с собой мобильный телефон, зарядное устройство и удлинитель. В какой-то момент гаджет упал в воду. От поражения током девочка скончалась на месте, сообщает "Московский комсомолец".

Это далеко не первый случай, когда упавший в ванну гаджет приносит его владельцу смерть. Как писали Dni.Ru, 14-летняя москвичка погибла от удара током, который произошел вследствие падения в воду мобильного телефона. Тело девочки в ванной комнате обнаружили родственники.

Аналогичный случай произошел в башкирском городе Белебее в феврале 2015 года. Рано утром 16-летняя девушка отправилась в душ, взяв с собой мобильный телефон, чтобы зарядить его. Обеспокоенная ее долгим отсутствием мать взломала дверь и обнаружила в ванне тело дочери. Эксперты установили, что она скончалась от поражения электрическим током.

Еще одна трагедия произошла в Австралии. Женщина умерла от удара током, который получила во время использования дешевого зарядного устройства для мобильного телефона. USB-зарядка не была сертифицирована и не отвечала требованиям безопасности.