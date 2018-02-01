Собака прокусила ягодицу российскому футболисту

ЧП случилось с экс-игроком ЦСКА Кириллом Корбаном 25 января в подмосковном поселке Летний Отдых. На спортсмена напала собака.

Мужчина уже оправился от шока. Футболист написал заявление в полицию на владельца пса, передает Life.ru.

Кирилл Корбан – воспитанник московского ЦСКА. Он выступал за дублирующий состав армейцев, а позже – за дубль минского "Динамо". В 2008 году выступал за "Торпедо-РГ", а первую половину сезона-2009 провел в клубе "Волгоград".

В конце января 2012 года был на просмотре в новокузнецком клубе "Металлург-Кузбасс", но не подошел и подписал контракт с клубом высшей лиги Латвии – "Даугава". За рижский клуб в чемпионате сыграл 34 матча, в которых забил один гол.

С 2013 года выступает в первенстве ЛФК Москвы за клуб "Приалит Реутов". В середине января 2014-го был на просмотре в эстонском клубе "Нарва-Транс".

В ноябре прошлого года нападению трех собак подвергся ребенок в Мытищах. Псы напали на трехлетнюю девочку, искусав ей тело и лицо. С множественными ранами ее доставили в больницу, прооперировали и поместили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Ранее похожий случай произошел в Дмитровском районе Московской области. Служебный пес ведомственной охраны железнодорожного транспорта России напал на двух девочек, одна из них получила множественные травмы. Кинолога, ответственного за дрессировку собаки, привлекли к ответственности.