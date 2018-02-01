Под Москвой поймали банду горе-грабителей

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, подозреваемых в нападении на банк в подмосковном поселке Хорлово. По предварительным данным, планы злоумышленников нарушил случайный прохожий.

Бандит в маске ворвался в отделение финансовой организации и потребовал отдать все деньги. Его сообщники контролировали ситуацию снаружи. Когда в банк попытался войти посетитель, налетчик запаниковал и выбежал из здания, так и не забрав наличные. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Росбалт".