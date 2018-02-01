Чудесное спасение енотихи попало на видео

Сотрудники управления МЧС по Омской области спасли любопытную енотиху Элли. Пятимесячный зверек провалился в вентиляционную шахту.

На операцию ушло порядка двух часов. "Братан, ай да сюда", – приговаривал один из сотрудников МЧС, доставая Элли из отверстия в стене.

Беглянка не пострадала, но ей предстоит долгое восстановление после стресса. "Нам пришлось потрудиться, рискуя быть укушенными. Но все сложилось благополучно. И для животного, и для сотрудников. За 18 лет службы мне ни разу не приходилось спасать такого зверя", – заявил начальник караула второй пожарно-спасательной части города Омска.