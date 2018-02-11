При пожаре в Астрахани погибли дети

В одном из многоквартирных домов на Казанской улице в Астрахани произошел пожар, передает Life.ru. Сообщается о трех погибших, в том числе двух детях, и двух пострадавших. По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов. На мечте работали десять единиц техники и 26 человек.