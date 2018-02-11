Под Москвой разбился пассажирский самолет

Экстренные службы проверяют информацию о крушении пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. Информация о произошедшем сильно разнится.

В Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что лайнер Саратовских авиалиний вылетел из аэропорта Домодедово и должен был проследовать из Москвы в Орск. На борту находились 62 пассажира.

МЧС официально подтвердил, что в Подмосковье упал самолет. По информации телеграм-канала Mash, возле одной из деревень в Раменском районе Подмосковья были обнаружены его обломки.

Отметим, по некоторым данным на борту лайнера могли находиться только члены экипажа. Сам он якобы выполнял рейс "Почты России" и доставлял грузы. Однако большинство источников указывает на то, что Ан-148 был пассажирским.

По данным отслеживающего рейсы портала Flightradar, самолет пробыл в воздухе всего две минуты и 11 секунд. Сообщается, что после вылета он неожиданно пропал с экранов радаров.

Как сообщил "Интерфакс", очевидцы видели падения лайнера. "Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб. По его словам, обломки самолета заметили с воздуха.