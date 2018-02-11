Перед смертью пилот Ан-148 успел подать сигнал бедствия
Пилот самолета Ан-148 доложил диспетчерам о неисправности на борту, передает "Газета.ru"со ссылкой на знакомый с ходом расследования катастрофы источник. Какого именно рода поломку заметил экипаж пока неизвестно. Сообщается, что лайнер должен был совершить аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.
Следователи успели допросить диспетчера аэропорта Домодедово, который вел упавший лайнер. "Самолет взлетел в штатном режиме, ему дали разрешение на подъем на 110-й эшелон. Неожиданно на 70-м эшелоне, самолет начал снижение, на связь больше не выходил, на запросы диспетчера не отвечал", – цитирует его телеграм-канал Mash.
По его словам, ни о каких неисправностях экипаж не докладывал. Тем временем в Сети появилась запись переговоров московских наземных служб с разбившимся Ан-148. В опубликованном отрывке слышно, как диспетчер пытается выйти на связь с пилотами, однако те уже не отвечают.
Отметим, командир, управлявший потерпевшим крушение пассажирским лайнером, был опытным пилотом. "Командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, 1966 года рождения, образование – Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета", – цитирует РИА Новости начальника пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елену Воронову.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.
Saratov Airlines flight #6W703 has crashed about 5-6 minutes after take off from Domodedovo Airport in Moscow.— Flightradar24 (@flightradar24) 11 февраля 2018 г.
During the last seconds before it crashed the aircraft was falling with up to 22,000 feet per minute.
The aircraft involved was a 7 year old Antonov An-148. pic.twitter.com/0ENfhyI9Ts
Обломки самолета были обнаружены в поле в Раменском районе Московской области. По информации экстренных служб, в результате крушения никто не выжил.
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