Перед смертью пилот Ан-148 успел подать сигнал бедствия

Пилот самолета Ан-148 доложил диспетчерам о неисправности на борту, передает "Газета.ru"со ссылкой на знакомый с ходом расследования катастрофы источник. Какого именно рода поломку заметил экипаж пока неизвестно. Сообщается, что лайнер должен был совершить аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.

Следователи успели допросить диспетчера аэропорта Домодедово, который вел упавший лайнер. "Самолет взлетел в штатном режиме, ему дали разрешение на подъем на 110-й эшелон. Неожиданно на 70-м эшелоне, самолет начал снижение, на связь больше не выходил, на запросы диспетчера не отвечал", – цитирует его телеграм-канал Mash.

По его словам, ни о каких неисправностях экипаж не докладывал. Тем временем в Сети появилась запись переговоров московских наземных служб с разбившимся Ан-148. В опубликованном отрывке слышно, как диспетчер пытается выйти на связь с пилотами, однако те уже не отвечают.

Отметим, командир, управлявший потерпевшим крушение пассажирским лайнером, был опытным пилотом. "Командир воздушного судна Губанов Валерий Иванович, 1966 года рождения, образование – Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков. У Валерия Ивановича 2800 часов налета на данном типе самолета, а всего пять тысяч часов налета", – цитирует РИА Новости начальника пресс-службы "Саратовских авиалиний" Елену Воронову.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.

Saratov Airlines flight #6W703 has crashed about 5-6 minutes after take off from Domodedovo Airport in Moscow.



During the last seconds before it crashed the aircraft was falling with up to 22,000 feet per minute.



The aircraft involved was a 7 year old Antonov An-148. pic.twitter.com/0ENfhyI9Ts