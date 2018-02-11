При крушении самолета под Москвой погибли трое детей

На борту пассажирского лайнера Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области находились трое детей – девочка пяти лет и два мальчика 12 и 17 лет, передает телеграм-канал Mash. Напомним, всего в самолете было 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. При крушении никто не выжил.