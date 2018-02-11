Петербургский педофил насиловал школьницу 10 минут прямо в метро

В полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина, который рассказал, что над его падчерицей надругались в метро. Извращенец на протяжении десяти минут насиловал 12-летнюю школьницу. Причем надругательства происходили прямо в вагоне метро и продолжались больше десяти минут. Педофил осуществлял насилие по отношению к ребенку на перегонах между станциями "Площадь Александра Невского" – "Елизаровская" – "Ломоносовская" – "Пролетарская", передает Пятый канал. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.