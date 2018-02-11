Обломки самолета упали рядом с жилыми домами

Согласно данным портала Life.ru, после падения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области произошел мощный взрыв, из-за чего обломки лайнера разбросало по большой территории. Часть из них упала буквально в нескольких десятках метров от жилых домов. Один из очевидцев сказал, что едва не погиб, когда рядом с ним приземлилась часть взорвавшегося Ан-148.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер, выполнявший рейс 6В-703, должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.