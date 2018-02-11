Опубликованы последние переговоры экипажа рухнувшего Ан-148

Опубликованы записи последних переговоров между экипажем упавшего в Подмосковье Ан-148 и наземной диспетчерской службой. Пилотам лайнера дают указания, после чего летчики прощаются и отключаются.



"Домодедово. Добрый день. Набирайте эшелон", – говорит диспетчер на первой записи. В конце переговоров капитан лайнера получает последние данные и прощается. "Набираю эшелон 130 134 0. До свидания!" – говорит пилот. Это были его последние слова.



Вторая запись, по всей видимости, сделана уже после крушения авиалайнера. Диспетчер просит осмотреть место предполагаемой катастрофы самолета.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 по московскому времени в воскресенье, 11 февраля. Лайнер должен был осуществить перелет в город Орск Оренбургской области. Спустя две минуты связь с бортом пропала.

Рассматриваются несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, техническая неисправность, столкновение с другим воздушным судном или террористический акт.

Между тем официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ни о каких неисправностях командир воздушного судна не сообщал.

"В связи с этим следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия с помощью новейшей криминалистической техники Главного управления криминалистики СК РФ, в том числе квадрокоптера, которая позволяет оперативно фиксировать следы крушения самолета", – цитирует ее ТАСС.

Следователи в рамках возбужденного уголовного дела начали обыски в компании "Саратовские авиалинии". Как сообщили представители ведомства, изучается вся техническая составляющая подготовки лайнера к вылету.