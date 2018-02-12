В Петербурге закрыли две станции метро из-за угрозы взрыва

Утром 12 февраля в метро Санкт-Петербурга случилось ЧП. Две станции были временно перекрыты из-за подозрительных предметов.
Сначала бомбу искали на "Гражданском проспекте", передает РИА ФАН. Позже для проверки была закрыта станция "Удельная", сообщает FlashNord. Угроза взрыва не подтвердилась. Подземка работает в штатном режиме.
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