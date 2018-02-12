Шепелев погиб при аварийной посадке вертолета

В Томской области вертолет Ми-8, на борту которого находились медбригада и пациентка, совершил жесткую посадку. В результате ЧП случился пожар, пишет газета "Известия".

Погибли два человека – пилоты вертолета Шепелев и Месячко. Пассажиры получили травмы, их доставляют в больницу, передает Telegram-канал Mash.

Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным, пилотам оставалось всего 20 километров до посадки.