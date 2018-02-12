Отец жертвы крушения Ан-148 погиб в авиакатастрофе 10 лет назад

В Подмосковье в воскресенье, 11 февраля, потерпел крушение самолет Ан-148. Жертвами трагедии стали более 70 человек. В их судьбах журналисты нашли странные совпадения.

Так, на борту рухнувшего самолета "Саратовских авиалиний" находился основатель и генеральный директор консалтинговой компании O2consulting Алексей Никитченко. Его отец десять лет назад погиб при похожих обстоятельствах, передает RT.

Отец Алексея служил пилотом вертолета военной авиации. Один из его полетов обернулся трагедией. Сам же Никитченко не так давно чудом выжил в тяжелой аварии на мотоцикле.

Алексею было 29 лет. В Москве у мужчины остались жена и маленький ребенок. В Орск он летел в командировку вместе с коллегой Евгением Ильиным. На его странице в Facebook множество комментариев с соболезнованиями от коллег и друзей.

Как писали Dni.Ru, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" выполнял рейс Москва – Орск. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово лайнер пропал с радаров. Вскоре неподалеку от деревни Степановское Раменского района Подмосковья были найдены обломки Ан-148. Жертвами катастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает три версии трагедии – погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.​ Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена. Работы перешли в поисковую стадию.

