Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)

Спасенный от замерзания в сугробе житель Коми пытался задушить нашедшую его сотрудницу ДПС. Протрезвев, буян раскаялся, что, впрочем, не спасло его от суда.

Мужчина пропал в октябре прошлого года, после того, как сошел с автобуса, следовавшего рейсом Киров – Котлас. Родственники обратились с заявлением в полицию, 48-летнего жителя Кировской области объявили в розыск.

Через некоторое время сотрудники ДПС нашли "пропажу" – в сугробе, на обочине автодороги недалеко от Сыктывкара. Мужчине предложили проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Его усадили на заднее сиденье автомобиля, однако он вел себя неспокойно. Когда сотрудница ДПС попросила его "сесть нормально", он набросил ей на шею ремень безопасности и начал душить. Женщину спас напарник, усмирив буяна несколькими ударами по лицу.

Протрезвев в СИЗО, "потеряшка" пришел в ужас и раскаялся в содеянном. За нападение на полицейского ему грозило десять лет заключения. Однако суд учел чистосердечное признание и приговорил жителя Кировской области к трем годам лишения свободы условно, передает портал Pg11.ru.

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