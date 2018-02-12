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Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Спасенный от замерзания в сугробе житель Коми пытался задушить нашедшую его сотрудницу ДПС. Протрезвев, буян раскаялся, что, впрочем, не спасло его от суда.
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Мужчина пропал в октябре прошлого года, после того, как сошел с автобуса, следовавшего рейсом Киров – Котлас. Родственники обратились с заявлением в полицию, 48-летнего жителя Кировской области объявили в розыск.

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Через некоторое время сотрудники ДПС нашли "пропажу" – в сугробе, на обочине автодороги недалеко от Сыктывкара. Мужчине предложили проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Его усадили на заднее сиденье автомобиля, однако он вел себя неспокойно. Когда сотрудница ДПС попросила его "сесть нормально", он набросил ей на шею ремень безопасности и начал душить. Женщину спас напарник, усмирив буяна несколькими ударами по лицу.

Протрезвев в СИЗО, "потеряшка" пришел в ужас и раскаялся в содеянном. За нападение на полицейского ему грозило десять лет заключения. Однако суд учел чистосердечное признание и приговорил жителя Кировской области к трем годам лишения свободы условно, передает портал Pg11.ru.

Ранее Dni.Ru писали, как в Махачкале автохам за рулем "Волги" прокатил полицейского на капоте, подвергнув его жизнь опасности. "Пассажир" снимал происходившее на камеру мобильного телефона.  

Местные жители заметили черный автомобиль, на капоте которого лежал сотрудник ДПС, и сняли инцидент на видео. Полицейский пытался остановить водителя, но тот лишь сильнее нажимал на газ. В конце концов автохам остановился. Страж порядка, к счастью, не пострадал. 

Автор: Андрей Евлампиев12 февраля 2018, 17:54

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