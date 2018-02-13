Под Москвой группа бомжей оккупировала Сбербанк

В Клину несколько бомжей поселились в отделении Сбербанка. "Приходят туда практически каждую ночь. Там стоит такой едкий запах – кажется, что режет глаза", – рассказал местный житель корреспонденту издания "Подмосковье сегодня".

В пресс-службе банка пояснили, что делать в таких случаях. "Если клиенту пришлось столкнуться с подобной ситуацией, ему нужно сообщить адрес офиса по номеру 900", – отметили представители финансовой организации.