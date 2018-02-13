Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором молодая девушка не постеснялась встать на колени перед раздетым мужчиной. Девушка ртом ублажала незнакомца.



Как оказалось, томичка принимала участие в конкурсе, главным призом в котором была клубная карта заведения и бесплатные алкогольные коктейли. "Конкурс поцелуев", по словам работников ночного заведения "РайON", обычное дело. Девушкам нужно было целовать напомаженными губами мужчину в оголенные части тела.

Одна из конкурсанток решила пойти за победой дальше всех. Она полностью раздела парня и в процессе начала делать ему минет. Как ни странно, конкурс не прервали, а в конце девушка победно вскинула руки вверх.

Происходящее попало на видео, ролик быстро стал вирусным. Dni.Ru не публикуют видеозапись, так как она содержит нецензурную лексику.

В интернете началось бурное обсуждение инцидента. Но упрекать стали не любительницу коктейлей, а организаторов конкурса. Однако директор клуба заверил, что никакого орального секса не было и быть не могло.

"Ведущий считал следы от помады. Мужик стоял одетый по пояс", – цитирует его "Говорит Москва". Между тем в ролике отчетливо видно, что на мужчине не было даже носков. По словам директора клуба, конкурсантка – не студентка, а женщина 40 лет, которая любит тусовки и алкоголь.

Подобные секс-скандалы совсем не редкость. Уже год популярный ведущий Андрей Малахов регулярно освещает инцидент с Дианой Шурыгиной. А недавно вся страна обсуждала студентов из Нижнего Новгорода.

Там парочка занималась сексом прямо на танцполе под песню RapeMe. Чуть позже молодые люди стали героями нескольких программ на телевидении. Возможно, после обнародованного видео клубом заинтересуются правоохранительные органы.