"Единая Россия" поддерживает волонтеров

Ресурсные центры поддержки добровольчества должны быть открыты во всех регионах. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на слете волонтеров Северо-Кавказского федерального округа.

"Наша цель – получить от ребят предложения о том, каким должен быть следующий законотворческий шаг для поддержки волонтерства", сказал Турчак. Появление ресурсного центра поддержки добровольчества в Северной Осетии он назвал отправной точкой в развитии волонтерства в Северо-Кавказском округе.

Такие центры должны быть открыты на территории каждого субъекта, полагает секретарь генсовета партии. Он напомнил, что Госдума, выполняя поручения президента, в начале 2018 года приняла закон о добровольчестве.

"Сегодняшний форум преследует цель получить от ребят предложения о том, каким должен быть следующий законотворческий шаг для поддержки волонтерства как в республиках Северного Кавказа, так и по всей стране", – отметил Турчак.

По его словам, для "Единой России" это особенно важно потому, что она занимается не только решением электоральных задач, но и реализацией двух с половиной десятков федеральных партийных проектов, в рамках которых налажено взаимодействие с самым широким спектром добровольческих организаций.

Слет волонтеров СКФО проходит 13 февраля во Владикавказе, он собрал более 1100 участников. Выступая на форуме, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил "Единую Россию" за внимание, которое она уделяет волонтерскому движению.

На слете прошли панельные тематические секции по девяти направлениям. На них волонтерам рассказали о добровольчестве в культурной, спортивной и экологической среде, поддержке со стороны государства, об инклюзивном и социальном волонтерстве.

На слете организованы 25 интерактивных площадок по различным направлениям. На них презентованы волонтерские движения регионов округа, а также основные информационные ресурсы добровольцев. Здесь же делегации рассказывают о своей добровольческой деятельности в республиках.



Также на форуме проходят мастер-классы по темам "Волонтеры в медиапространстве" и "Ораторское мастерство". Кроме того, состоялся квест среди делегаций, где участники прошли тест на знание методов борьбы с экстремизмом и терроризмом. Центральным событием слета стало открытие ресурсного центра поддержки добровольчества "Алания".

