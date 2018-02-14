Под Москвой мужчина изрезал облаявшего его пса

Житель Подмосковья пытался убить собаку.
Мужчина подманил пса, погладил его и за несколько секунд нанес ему 12 ударов ножом.
Предположительно, живодер разозлился из-за того, что собака его облаяла. ЧП произошло в деревне Исаково Истринского района, передает Life.ru.
После жестокой расправы злоумышленник отбросил животное в сторону и спокойно ушел. Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, пес доверял человеку, он шел к мужчине помахивая хвостом.
Собака с тяжелыми ранами доставлена в ветклинику. Ее жизнь пытаются спасти специалисты.
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