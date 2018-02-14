Под Москвой мужчина изрезал облаявшего его пса

Житель Подмосковья пытался убить собаку. Мужчина подманил пса, погладил его и за несколько секунд нанес ему 12 ударов ножом. Предположительно, живодер разозлился из-за того, что собака его облаяла. ЧП произошло в деревне Исаково Истринского района, передает Life.ru.



После жестокой расправы злоумышленник отбросил животное в сторону и спокойно ушел. Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, пес доверял человеку, он шел к мужчине помахивая хвостом.

Собака с тяжелыми ранами доставлена в ветклинику. Ее жизнь пытаются спасти специалисты.