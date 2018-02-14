Последний полет Ан-148 повторят в Подмосковье

В Жуковском летчики-испытатели проведут полет, полностью имитирующий движение потерпевшего крушение Ан-148 "Саратовских авиалиний". Для эксперимента используют параметры полета разбившегося борта, передает сетевое издание m24.ru.

В ходе эксперимента отработают моменты с отключением датчиков, двигателей и других бортовых систем.

Это поможет выяснить причины крушения Ан-148. По данным сайта газеты "Комсомольская правда", последний полет лайнера "Саратовских авиалиний" сымитируют пилоты-испытатели Летно-исследовательского института имени Громова, которые неоднократно управляли и Ан-148, и самолетами других типов.



