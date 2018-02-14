Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу

В Свердловской области, в лесу возле города Верхней Салды нашли тело пропавшей 11 февраля 52-летней женщины. Рядом с ней лежал труп замерзшей собаки.

Известно, что жительница Урала была в гостях у дочери, и решила пойти на прогулку с собакой. С тех пор ее никто не видел. Помимо полицейских в розыске участвовали члены поискового отряда и волонтеры.

Оказалось, что сначала женщину искали в другой стороне. По словам руководителя поискового отряда "Прорыв" Наталии Лис, после просмотра записей с камер наблюдения, удалось выяснить, куда она ушла.

Однако к тому времени на безжизненное тело на тропинке в лесу наткнулся случайный прохожий. "Телесных повреждений на теле погибшей нет, отсутствуют какие-либо следы криминала. Причина смерти женщины станет известна после вскрытия. Рядом нашли тело замерзшей собаки", – цитирует старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульги телеканал "360".

Как писали Dni.Ru, в феврале прошлого года похожий трагический инцидент произошел в Калининском районе Саратовской области. Там в мороз и метель смерть застигла в поле двух братьев. Один отправился на поиски другого, но мужчины так и не встретились. Согласно предварительным результатам судебно-медицинских исследований, мужчины скончались от переохлаждения.

Зима 2017 года унесла жизнь и пожилой пациентки клинической больницы №1 в подмосковном Щелково. Женщина умерла от переохлаждения. Она вышла из медицинского учреждения ночью, но врачи заметили пропажу только на следующее утро. Тело пенсионерки было найдено в 15-20 метрах от больницы.