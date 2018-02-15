Самолет с пассажирами экстренно сел в Благовещенске

Ан-24 авиакомпании "Якутия" с 31 пассажиром и четырьмя членами экипажа на борту экстренно сел в Благовещенске, пишет газета "Известия". Лайнер следовал в Якутск, однако спустя 37 минут полета экипаж решил вернуться в аэропорт из-за технических проблем.

До выяснения причин неисправности самолет останется на земле. Пассажиров отправят в Якутск другим бортом.