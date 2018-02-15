Водитель запер школьницу в маршрутке на глазах у пассажиров

Под Москвой разбился Ан-148 Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады в Пхенчхане Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Четверг 15 февраля
Лента новостей
18:02
Жареная еда вызывает рак
17:44
Московскую недвижимость в праздники поддержали скидки
17:43
Неожиданный поворот в деле об убийстве Вороненкова
17:23
Известный телеведущий НТВ умер от тяжелой болезни
16:50
В России задумали радикальную пенсионную реформу
16:44
Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова
16:43
Редкая болезнь обезобразила популярного ведущего
16:35
Медальный зачет Олимпиады-2018
16:23
Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей
16:19
В Москве появятся три детсада-трансформера
16:17
Развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе реконструируют
15:57
Как выбрать спутника жизни по звездам
15:49
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
15:29
Девушка разбила сердце влюбленному на глазах у толпы
15:02
Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом
14:57
Феминистки заставляют женщин стать омерзительными
14:54
Когда МРОТ сравняется с прожиточным минимумом
14:47
McDonald's отбирает чизбургеры у детей
14:32
Нани Брегвадзе даст долгожданный концерт в "Крокусе"
14:31
Отощавшая Глюк'oZa сняла обручальное кольцо
14:29
Секс-тренера эскортницы Рыбки нашли среди ученых в "Сколково"
14:14
Звезда "Дома-2" умерла от "адской смеси"
13:55
Зеленые технологии: депутаты отказались от стекла и пластика
13:41
Лучшие предложения недели в онлайн-магазинах
13:35
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
13:35
Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло
13:28
Петр Налич подарит женщинам Большой Весенний концерт
13:28
Крутой и Вайкуле стали родителями
13:05
В Москве перевернулся внедорожник (видео)
13:00
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
12:37
Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом
12:22
Россия расколола МОК после допинг-скандала
12:12
Белый порошок переполошил дипломатов в Москве
11:55
Шурыгина об эскортнице Рыбке: Молодец, че
11:45
Перед крушением у пилотов Ан-148 была паника
11:32
Почему Рудковская скрывает старшего сына
11:17
Тупорылая акула бросилась на спортсмена (видео)
11:01
Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе
10:57
Рубль показал максимальный рост к доллару за год
10:27
Юлия Такшина: Опять приходится себя перебарывать
10:26
В посольстве Нидерландов в Москве нашли подозрительный предмет
10:18
В центре Москвы обокрали художника
09:59
Дала газу: Елизавета II оконфузилась в компании султана
09:59
В Москве загорелся исторический особняк
09:50
Народ бьет тревогу из-за взрослой дочки и любовника Волочковой
09:36
Российский спортсмен получил тяжелую травму на Олимпиаде
09:25
Создана уникальная вакцина от онкологии
09:19
Собчак рассказала о сорванной свадьбе и любовнице
09:13
Собака час пыталась оживить сбитого друга (видео)
08:58
Федора Смолова жестоко обманули при покупке квартиры за 191 млн
08:51
Украина подпортила жизнь России в Крыму
08:26
Мимо медалей: у Тарасовой случилась истерика из-за падения на Олимпиаде
08:10
Названа неожиданная причина крушений самолетов в России
08:05
Онкобольной жене Малахова сделали операцию
07:52
При стрельбе в американской школе погибли 17 человек
22:03
Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
21:58
За кого болеть в Пхенчхане 15 февраля
21:51
Дочь смертельно обиделась на Бородину
21:34
Москву захотели переименовать
21:24
Жена Лени Голубкова умерла от гриппа в 46 лет
21:21
Цымбалюк-Романовскую призвали оставить Джигарханяна живым
20:48
Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
20:43
ЦРУ призналось Порошенко в любви
20:40
В Москве на Боровском шоссе открыли стрельбу
20:03
Интимные фото особенной дочери Хакамады произвели фурор
19:31
Жириновский назвал долгие поцелуи в "грязный рот" противными
19:25
Как помочь ребенку выжить в школе
19:23
Маргарите Суханкиной объявили бойкот
18:56
Ковальчук нелепо оправдался за поражение от Словакии
18:46
Сексуальная блондинка показала роскошные ягодицы
18:00
Госдума помогает региональным бюджетам
17:50
Упавшая на рельсы метро 52-летняя москвичка погибла
17:50
"Аэрофлот" разрешил перевозить большие музыкальные инструменты в салоне
17:42
Олимпийскую чемпионку затравили за обжорство
17:32
Что случилось с внешностью Настасьи Самбурской
17:29
Российские хоккеисты опозорились в первом матче Олимпиады
17:09
Москвичей предупредили об аномалии века
16:54
В московском метро из-за пассажира произошел сбой
16:54
Россия и Армения будут выстраивать особые отношения
16:39
Педофилов в России ждет суровая кара
16:36
58-летний Харатьян выглядит как мальчик
16:28
Как бороться с возрастными изменениями
16:02
Бузова разочаровала пошлым клипом с "самым красивым преступником"
16:01
Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой
15:58
Российские врачи сделали пациенту язык из руки
15:49
Россия и Армения укрепляют парламентские связи
15:45
Грандиозный фестиваль живого кино пройдет в Москве
15:36
Под Москвой мужчина изрезал облаявшего его пса (видео)
15:24
После скандала с Нетребко вдова Хворостовского приехала на кладбище
15:23
Россия забросила первую шайбу на Олимпиаде
15:10
Российских фигуристов засудили на Олимпиаде
15:08
Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна
14:46
Пелагея вместе с мужем покидает Россию
14:37
Двигатель Boeing 777 начал разваливаться в полете (видео)
14:36
Назван состав сборной России на первый хоккейный матч на Олимпиаде
14:26
В центре Москвы студента пришибло льдиной
14:16
Вяльбе отказалась спасать российский биатлон
14:13
Дубцова показала фото со знойным брюнетом
14:02
Олимпиада под угрозой срыва: Пхенчхан накрыл мощный ураган
13:48
В Москве при обрушении строительных лесов пострадали рабочие
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой
Цымбалюк-Романовская впервые созналась в подлом обмане Джигарханяна
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Вызвавшая омерзение Бузова долизалась
Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции
Народ молится о выздоровлении Елены Ваенги
Регионы

Водитель запер школьницу в маршрутке на глазах у пассажиров

прочитано 1433 раза

Водитель запер 13-летнюю девочку в маршрутном автобусе №40, курсирующем по Челябинску. Он потребовал, чтобы школьница оплатила проезд. Ребенок хотел сделать это транспортной картой, однако шофер заявил, что терминал не работает, и потребовал наличных. Водитель проехал мимо нужной девочке остановки, а когда затормозил, не открыл двери.

Все это происходило на глазах у других пассажиров, которые предпочитали не вмешиваться в конфликт. Выйти из ловушки, в которую превратилась маршрутка, школьнице удалось после того, как одна из женщин заплатила за нее.

Директору компании рекомендовали уволить водителя, передает Ura.ru. "В противном случае инцидент, испортивший репутацию перевозчика, будет учитываться при проведении очередного конкурса на маршруты", – отметил начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов.

15 февраля 2018, 09:53

комментарии

Политика

Трамп вынудил Порошенко пасть в ноги Путину
Яценюк грозит России международным судом
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы

Шоу-бизнес

Бузова без белья раскорячилась в Кремле
Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей
"Обколотые" танцоры Жасмин поразили своим поведением
Гей-скандал с Галкиным обернулся для Панина провалом

Проишествия

Перед крушением у пилотов Ан-148 была паника
Шокирующие подробности кровавой бойни в американской школе
Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148
Собака час пыталась оживить сбитого друга (видео)

Lifestyle

Топ-10 романтичных книг о настоящей любви
Мединский нажаловался на "50 оттенков"
Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Общество

Названа неожиданная причина крушений самолетов в России

Западные СМИ проанализировали последние авиакатастрофы в стране
Шоу-бизнес

Народ бьет тревогу из-за взрослой дочки и любовника Волочковой

Балерина обнародовала неоднозначное фото
Спорт

Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло

Россияне обрушились на спортсменку с критикой
Шоу-бизнес

Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю

Алекс Малиновский отреагировал на слухи о связи с "золотым голосом"

Гороскоп

Экстрасенс пообещал боль российским хоккеистам на Олимпиаде
Экстрасенсы: Пассажиров Ан-148 неслучайно собрали вместе
15 февраля станет судьбоносным днем из-за затмения
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля

Фоторепортажи

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом
Сексуальная блондинка показала роскошные ягодицы
Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью
Барановская показала подросших детей

Спорт

Исинбаеву гнобят после родов в Монте-Карло
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
Россиянина специально покалечили на Олимпиаде
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Верная собака насмерть замерзла вместе с хозяйкой в лесу
Забивший бывшую жену до смерти таксист погиб в ДТП при попытке побега
Коктейль за минет: студентка оригинально расплатилась в ночном клубе
Безумные регионы: Шестиклассницы подрались из-за "жениха"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru