Водитель запер школьницу в маршрутке на глазах у пассажиров

Водитель запер 13-летнюю девочку в маршрутном автобусе №40, курсирующем по Челябинску. Он потребовал, чтобы школьница оплатила проезд. Ребенок хотел сделать это транспортной картой, однако шофер заявил, что терминал не работает, и потребовал наличных. Водитель проехал мимо нужной девочке остановки, а когда затормозил, не открыл двери.

Все это происходило на глазах у других пассажиров, которые предпочитали не вмешиваться в конфликт. Выйти из ловушки, в которую превратилась маршрутка, школьнице удалось после того, как одна из женщин заплатила за нее.

Директору компании рекомендовали уволить водителя, передает Ura.ru. "В противном случае инцидент, испортивший репутацию перевозчика, будет учитываться при проведении очередного конкурса на маршруты", – отметил начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов.