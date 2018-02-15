В Подмосковье после дуэли поймали стрелка

В подмосковном Сергиевом Посаде полицейские задержали мужчину 1975 года рождения. По предварительным данным, он был участником перестрелки и ранил местного жителя.

Очевидцы сообщают, что дуэль произошла на Озерной улице. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает телеканал "360". По факту нападения проводится проверка.