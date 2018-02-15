Под Псковом торжественно открыли деревянный забор

В Псковской области добровольцы завершили строительство забора вокруг санаторной школы-интерната. Местные жители шесть лет ждали поступлений из бюджета, но в итоге решили возвести его самостоятельно.

Торжественное открытие прошло с помпой, передает Flashnord. "Конечно, первые 60 метров нашего забора произвели фурор, в том числе в СМИ, и было мнение, что на этом все и закончится. Но мы привыкли доводить дело до конца", – цитирует URA.RU директора интерната Аркадия Васильева.