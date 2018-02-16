Крупный пожар под Москвой попал на видео

На Вашутинском шоссе в Химках произошел крупный пожар, передает портал Vertikalnet.ru. Загорелось трехэтажное здание, в котором располагались офисные и складские помещения.

Как оказалось, по данному адресу находится представительство одного из ведущих мировых производителей подъемной техники – компании JLG.Очевидцы сняли происходящее на видео: часть конструкции обвалилась, над зданием поднялся большой столб черного дыма.