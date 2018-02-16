В Омске ученик пострадал из-за стрельбы в школе

На уроке ОБЖ в одной из омских школ 16-летняя девочка случайно выстрелила в одноклассника, передает Life.ru. Дети практиковались в стрельбе в тире. Ученица направила ствол в сторону товарища и случайно нажала на спусковой крючок.
У мальчика была травмирована кисть, ему потребовалась помощь медиков. Жизни пострадавшего ничто не угрожает.
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