В Петербурге приезжий воткнул девушке нож в горло

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга объявили в розыск уроженца Казахстана 1996 года рождения, передает FlashNord. Молодого человека подозревают в том, что 8 февраля возле дома №1 на улице Восстания он воткнул нож в шею своей знакомой 1999 года рождения.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она находится в состоянии медикаментозной комы.
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