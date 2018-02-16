В Петербурге приезжий воткнул девушке нож в горло

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга объявили в розыск уроженца Казахстана 1996 года рождения, передает FlashNord. Молодого человека подозревают в том, что 8 февраля возле дома №1 на улице Восстания он воткнул нож в шею своей знакомой 1999 года рождения.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она находится в состоянии медикаментозной комы.