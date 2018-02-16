Почему люди обращаются за помощью к "Единой России"

С момента окончания новогодних праздников в региональные и местные общественные приемные "Единой России" обратилось уже более 130 тысяч граждан, что на 43 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявила председатель комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.



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