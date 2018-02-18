В дагестанском храме на Масленицу устроили стрельбу

В городе Кизляр на севере Дагестана мужчина открыл огонь по прихожанам церкви. По информации "Интерфакса", нападение он совершил непосредственно в храме. По информации МВД республики, злоумышленник убил четырех человек и ранил пятерых. Ответным огнем он был убит. Вместе со стрелком была женщина. Ее задержали.