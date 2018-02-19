В Якутии физрук избил школьника

В отношении учителя физкультуры одной из школ Верхневилюйского района Якутии возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. По версии обвинения, во время урока между педагогом и 14-летним учеником возникла ссора. Учитель ударил ребенка по голове, а затем, затащив в раздевалку, еще несколько раз – по различным частям тела.

В правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Расследование уголовного дела по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником" находится под контролем прокуратуры.