В лесу на Урале нашли тушу заразного животного

Охотники обнаружили в лесу у деревни Путилово Алапаевского района Свердловской области труп коровы. Местные жители уверены, что мертвое животное было доставлено туда с фермы, которая закрыта на карантин из-за туберкулеза.

"Тушу отвезли дальше вглубь, отрезав ей голову и отрубив ноги, чтобы скрыть, что она принадлежит кооперативу. Главное – непонятно, почему не было вскрытия и сожжения животного из-за введенного у нас карантина", – цитирует Ura.ru знакомый с ситуацией источник. Сообщается, что труп коровы успели растерзать собаки и лесные звери. По факту произошедшего проводится проверка.

