Пьяный петербуржец пытал сына раскаленной сковородой

В одну из больниц Санкт-Петербурга был доставлен ребенок 2017 года рождения с ожогом второй степени и многочисленными ушибами. Сообщается, что истязал мальчика собственный отец.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приложил руку ребенка к раскаленной сковороде, а затем несколько раз ударил его, передает РИА ФАН. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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