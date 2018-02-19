Жуткий пожар в ночном клубе сняли на видео

В ночь на 19 февраля на Индустриальном проспекте в районе Ржевка-Пороховые на востоке Санкт-Петербурга загорелся клуб "Америка", передает FlashNord. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров на первом этаже и 100 – на втором.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В тушении были задействованы 32 человека и восемь единиц техники. На место прибыли несколько скорых, однако в жутком пожаре никто не пострадал. Очевидцы сняли происходящее на видео.