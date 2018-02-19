В Перми упавший кран раздавил машину

Башенный кран, задействованный на одной из строек Перми, упал на припаркованную поблизости "Газель". "Кран упал на машину моего товарища. У него есть страховка. Неизвестно, как он отреагировал, но ему явно не до шуток", – цитирует телеканал "360" очевидца. По его словам, падение сопровождалось сильным грохотом. Информации о пострадавших не поступало.